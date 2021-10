A margine del G20 Biden domani andrà a Messa a San Pietro La funzione, in forma privata, non sarà celebrata da papa Francesco

Il presidente degli Stati Uniti andrà a messa domani mattina a San Pietro. Secondo quanto si apprende da fonti italiane, Joe Biden parteciperà alla funzione religiosa alle 9 nella Basilica. La funzione, in forma privata, non sarà celebrata da papa Francesco, che ieri ha ricevuto in Vaticano il presidente americano per un lungo colloquio.