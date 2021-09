Il capo di stato maggiore nella bufera Biden: piena fiducia nel generale Milley E' polemica sul ruolo del generale Usa dopo l'assalto al Congresso da parte dei sostenitori di Trump lo scorso 6 gennaio

Joe Biden ha "piena fiducia" nel capo di stato maggiore congiunto Usa Mark Milley. Lo ha detto un portavoce della Casa Bianca dopo le rivelazioni dell'ultimo libro di Bob Woodward, secondo cui due giorni dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio il generale limitò la possibilità che l'allora presidente Trump ordinasse un attacco militare pericoloso o lanciasse un'arma nucleare e telefonò due volte alla sua controparte cinese per rassicurarlo contro un intervento. Rivelazioni che hanno scatenato un'ondata di polemiche tra i repubblicani, che ne hanno chiesto le dimissioni.Il portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha specificato che Biden ha piena fiducia nella "leadership, nel patriottismo e nella fedeltà" di Milley alla Costituzione americana.Il capo dello stato maggiore congiunto Mark Milley ha intanto difeso le telefonate fatte al suo omologo cinese negli ultimi mesi della presidenza Trump, affermando che le conversazioni erano in linea con i suoi doveri di presidente del Joint Chiefs of Staff. In una dichiarazione scritta, il portavoce di Milley, il colonnello Dave Butler, ha affermato che il generale ha agito nell'ambito della sua autorità come consigliere in uniforme più anziano del presidente e del segretario alla Difesa.Le telefonate di Milley sono state rivelate in estratti del libro di prossima uscita "Peril" dei giornalisti del Washington Post Bob Woodward e Robert Costa. Secondo il libro Milley ha detto al generale Li Zuocheng dell'Esercito di Liberazione Popolare che avrebbe avvertito la sua controparte in caso di attacco degli Stati Uniti.