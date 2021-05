Stati Uniti Biden propone minimum tax del 15% sulle grandi aziende Il presidente Biden alza il tiro sui ricchi

Il Presidente Joe Biden

Condividi

L'amministrazione di Joe Biden propone una Global Minimum Tax del 15% sulle grandi aziende nell'ambito delle trattative in seno all'Ocse su una riforma della tassazione internazionale che fermi la corsa al ribasso delle imposte e garantisca ai governi un gettito più sicuro."È imperativo lavorare in modo multilaterale per mettere fine alla concorrenza sulle tasse. Il 15% è una base e il confronto continuerà con l'ambizione" di raggiungere una percentuale anche maggiore, afferma il segretario al tesoro Janet Yellen. La proposta statunitense del 15% è più bassa del 21% inizialmente ipotizzato ma ha come obiettivo per gli Usa quello di raccogliere consensi.Si avvicina infatti al 12,5% attualmente in discussione all'interno dell'Ocse e - riporta il New York Times - sarebbe stata accolta con entusiasmo e quasi come punto di svolta nella trattative in corso all'Ocse e che coinvolgono anche il G20, di cui l'Italia ha la presidenza. La proposta avanzata dagli Stati Uniti espone Biden a critiche e rischia di mettere in pericolo il suo piano per il rilancio dell'economia degli Usa, all'interno del quale l'amministrazione prevede una tassazione sulle aziende più alta di quella proposta a livello mondiale e quindi potenzialmente penalizzante per i colossi americani.Biden, per finanziare il suo piano, punta non solo a inasprire la pressione fiscale sulle aziende, che era stata ridotta da Donald Trump, ma anche a tassare i ricchi. A questo fine ha presentato una proposta al congresso per rafforzare l'internal revenue service, l'agenzia delle entrate statunitense, con l'obiettivo di scovare i fondi 'nascosti' dai paperoni americani.Con un controllo più forte sarà possibile, secondo i piani del Presidente, aumentare le entrate fiscali di 700 miliardi di dollari in un decennio. Rientra in questo quadro anche la stretta sulle criptovalute, considerate dalle autorità americane un veicolo di evasione fiscale. In base alla proposta di Biden i trasferimenti in valute digitali superiori a 10.000 dollari andranno segnalati all'agenzia delle entrate americana.