L'annuncio in settimana Biden sceglie il primo afroamericano a capo del Pentagono. Media Usa: è l'ex generale Lloyd Austin

Il Generale Lloyd Austin III a Capitol Hill, Washington (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden avrebbe scelto il generale in pensione Lloyd Austin come segretario alla Difesa. Lo riportano i media Usa, tra cui Politico e la, scrive l'Ansa. Austin è stato il numero uno dello Us Central Command e vice capo di stato maggiore delle forze armate Usa. Se confermato dal Senato, sarà il primo afroamericano della storia a guidare il Pentagono. L'annuncio è atteso in settimana.