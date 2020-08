La denuncia dei manifestanti detenuti e poi rilasciati Bielorussia, le ong: oppositori torturati in carcere. Berlino per sanzioni,violati diritti umani Le accuse arrivano anche da 5 esperti dell’Onu. A Bruxelles si apre l’ipotesi di sanzioni nei confronti del governo. Il ministro degli esteri:"la Bielorussia aperta al dialogo"

Prove crescenti di brutalità. La denuncia è di attivisti e osservatori dei diritti umani in Bilorussia contro le persone che sono state detenute dopo le proteste per le elezioni presidenziali che hanno sancito la contestatissima riconferma di Alexander Lukashenko.La BBC riferisce che alcune delle 6.700 persone detenute da domenica e poi rilasciate, hanno denunciato maltrattamenti, percosse. Amnesty international ha detto che i resoconti suggeriscono "torture diffuse".Alcuni dei manifestanti rilasciati hanno condiviso immagini sull'app di messaggi Nexta che mostravano i loro corpi gonfi e contusi, con le lesioni che sarebbero state causatedalla polizia. Nell'audio condiviso da un giornalista della BBC, si potevano sentire delle urla da un centro di detenzione di Minsk."Ci hanno detto che i centri di detenzione sono diventati camere di tortura, dove i manifestanti sono costretti a giacere per terra mentre la polizia li prende a calci e li picchia con imanganelli", ha detto Marie Struthers, direttrice di Amnesty International per l'Europa orientale e l'Asia centrale. Accuse della alla brutalità delle forze di sicurezza sono arrivate anche da cinque esperti di diritti umani dell'Onu.“Dobbiamo porre fine alla violenza nelle strade delle città bielorusse”. È l’appello Svetlana Tikhanovskaya, rivale del presidente bielorusso Alexander Lukashenko alle elezioni del 9 agosto. La Tikhanovskaya, che martedì ha lasciato il paese e si è rifugiata in Lituania, ha pubblicato un video messaggio:”Esorto le autorità a fermare la violenza e ad avviare un dialogo". Il messaggio è stato caricato su Youtube e ripreso da Interfax.Il ministro dell'interno Yuri Karayev ha detto di essersi assunto la responsabilità per i feriti durante le proteste e che vorrebbe scusarsi con coloro che sono rimasti coinvolti nelleviolenze. Secondo gli osservatori, le dichiarazioni ufficiali e il rilascio dei prigionieri hanno suggerito un approccio più conciliante dopo l'indignazione pubblica e la condannainternazionale per la risposta della polizia.La Bielorussia è pronta per colloqui "costruttivi e obiettivi" con l'estero sulle sue controverse elezioni presidenziali e sui disordini post-voto. Lo ha detto il ministro degli esteri Vladimir Makei in una conversazione telefonica con la controparte svizzera Ignazio Cassis. Makei ha espresso "la disponibilità della Bielorussa ad un dialogo costruttivo e obiettivo con i partner stranieri su tutte le questioni relative agli sviluppi in Bielorussia".Angela Merkel e altri leader europei si sono espressi a favore di sanzioni contro la Bielorussia. Merkel inoltre ha chiesto la scarcerazione immediata di oppositori e attivisti. "Abbiamo bisogno di ulteriori sanzioni contro coloro che hanno violato i valori democratici o abusato dei diritti umani in Bielorussia". Lo ha twittato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Sono fiduciosa - aggiunge - che la discussione odierna dei ministri degli Esteri dell'Ue dimostrerà il nostro forte sostegno ai diritti delle persone in Bielorussia, alle libertà fondamentali e alla democrazia.