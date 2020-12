Bielorussia: bandiera indipendentista staccata a colpi d’ascia dallo stagno ghiacciato

Aleksandr Lukascenko continua la sua lotta contro la bandiera non-ufficiale bielorussa, simbolo delle proteste a Minsk, che in qualche caso diventano anche 'creative'. Alcune persone, infatti, hanno filmato gli addetti dell’azienda municipalizzata di nettezza urbana che stavano tentando di ritagliare a colpi d’ascia la bandiera bianco-rosso-bianca che qualcuno aveva steso sulla superficie di uno stagno cittadino, poi ghiacciato. L’impresa dei netturbini è stata ardua: prima hanno sparso il sale, sperando nello scioglimento del ghiaccio, ma quando ciò non è avvenuto, hanno dovuto adoperarsi per staccare la bandiera a colpi d’ascia.">

