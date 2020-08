La crisi di Minsk Bielorussia, dimostranti intorno a sede della tv di Stato Trump: "Situazione terribile"

"Sono pronta a guidare il Paese": Svetlanasi dice "pronta ad assumere la responsabilità di essere leader nazionale in questo periodo" per gestire la transizione e organizzare nuove elezioni presidenziali in Bielorussia. Lo ha affermato, una settimana dopo il contestato risultato elettorale, la stessa sfidante del presidente Alexander Lukashenko in un nuovo video diffuso dall'esilio in Lituania. "Non volevo essere una politica. Ma il destino ha deciso che mi trovassi in prima linea nella lotta contro regole arbitrarie e ingiustizia", ha detto la 37enne al termine di una settimana di proteste e violenze a Minsk e nelle altre città bielorusse.Ieri, in particolare, decine di migliaia di persone hanno manifestato nella capitale contro la presunta vittoria del presidente Lukashenko, al potere da 26 anni, che ha affermato di avere ottenuto l'80% dei consensi nell'elezione del 9 agosto. La comunità internazionale non ha riconosciuto il risultato, ma Lukashenko è sostenuto dal presidente russo Vladimir Putin. Nel video di oggi, Tikhanovskaya afferma inoltre di voler "calmare il paese, liberare i prigionieri politici e preparare al più presto le condizioni legali per organizzare nuove elezioni politiche".Intanto, alcune centinaia di manifestanti si sono raccolti intorno all'edificio che ospita le redazioni di Ont e Stv, le due reti televisive statali bielorusse. Secondo la testata online Nasha Niva, circa 300 dimostranti hanno intonato il coro "Riprendeteci!". I canali Telegram dell'opposizione mostrano le immagini di una folla di fronte all'entrata dell'edificio che solleva cartelli e sventola bandiere bianche e rosse. Il 15 agosto un'altra protesta si era svolta di fronte a un'altra emittente pubblica, la Brtc, i cui dipendenti, riporta Interfax, stanno valutando uno sciopero e sono al momento a colloquio con il presidente del gruppo, Ivan Eismont. Starebbero valutando lo sciopero, riportano fonti interne, anche alcuni dipendenti di Ont, Stv e Belarus 1, altro network controllato dallo Stato.Il presidente bielorusso Alexanderha promesso "nuove elezioni presidenziali dopo il referendum nazionale sulla Costituzione". Lo riportano i media russi."La situazione in Bielorussia e' terribile", ha detto Donald Trump prima di volare in Minnesota, aggiungendo che gli Usa stanno seguendo da vicino quanto sta accadendo dopo la contestata rielezione del presidente Aleksandr Lukashenko.L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep, ha confermato che a Bruxelles si lavora su una lista di sanzioni contro i responsabili delle violenze a Minsk durante le manifestazioni dell'opposizione."Come concordato dai ministri degli Esteri Ue durante la recente videoconferenza, l'Ue lavora su una nuova lista per sanzioni contro i responsabili delle violenze, della repressione delle pacifiche proteste e delle falsificazioni dei risultati elettorali", si legge in una dichiarazione ufficiale. La questione sarà all'attenzione del Consiglio Ue convocato per mercoledì proprio per discutere la situazione in Bielorussia.