MONDO

2020/07/30 19:13

La denuncia di un giornalista Bielorussia, "Nella capitale Minsk si ammassano le truppe" Il 9 agosto prossimo sono in agenda le presidenziali. Il presidente in carica Aleksandr Lukashenko corre per il sesto mandato consecutivo

Nella capitale Minsk arrivano mezzi militari carichi di soldati. Lo sostiene il canale Telegram Nexta Live, riconducibile al giornalista bielorusso Stepan Putilo. Secondo il giornalista, sulle strade di Minsk sono stati avvistati camion militari. La destinazione è l'unità militare 5448 dislocata in via Mayakovskij a Minsk. Sempre secondo Nexta Live, da tutto il territorio di Bielorussia a Minsk vengono inviate truppe del Ministero dell'Interno, paracadutisti e guardie di frontiera. Il 9 agosto prossimo in Bielorussia sono in agenda le presidenziali. Il presidente in carica Aleksandr Lukashenko corre per il sesto mandato consecutivo.

