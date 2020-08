Bielorussia, opposizione di nuovo in piazza contro il Presidente Lukashenko Il presidente minaccia: "Forze armate pronte ad intervenire". E annuncia la chiusura delle fabbriche in cui si sciopera



Nuova giornata di proteste dell'opposizione oggi in Bielorussia contro il presidente, Alexander Lukashenko, per chiedere le dimissioni del 65enne uomo forte al potere da 26 anni, dopo le contestate elezioni del 9 agosto vinte con oltre l'80% dei voti, che gli hanno consegnato il sesto mandato.Lukashenko ha intanto ordinato all'esercito di difendere l'integrità territoriale del Paese e ha ordinato la "chiusura delle imprese che scioperano" da lunedì.La sfidante di Alexander Lukashenko alle elezioni bielorusse, Svetlana Tijanovskaya, ha annunciato che intende tornare nel suo Paese e avviare un dialogo con il presidente per risolvere l'attuale crisi politica una volta che avrà liberato tutti i prigionieri politici, compreso suo marito. "Penso che sarà il momento in cui tornerò e starò con mio marito e la mia gente", ha dichiarato in un'intervista a Sky News dall'hotel di Vilnius (Lituania) dove si trova dopo aver lasciato il Paese. "Se e' necessario dialogare con Lukashenko non vedo perché non dovrei farlo", ha detto prima della nuova grande manifestazione dell'opposizione.La protesta a due settimane quindi dalla contestatissima elezione che gli ha consegnato il sesto mandato presidenziale consecutivo: elezioni che l'unione europea ha dichiarato ufficialmente di non riconoscere. Appoggiate simbolicamente da manifestazioni di solidarietà che si svolgono oggi nella vicina Lituania, che ospita nel suo autoesilio la candidata d'opposizione Svetlana Tikhanovskaya, le opposizioni sperano per lo meno di ripetere l'exploit di una settimana fa, quando riuscirono a mobilitare almeno 100 mila persone in una pacifica manifestazione a Minsk.Lukashenko, apparso in mimetica a Grodno, vicino al confine polacco, ha messo l'esercito in stato di allerta, chiamando i suoi alla "difesa della nazione". E denunciando, come aveva già fatto domenica scorsa, l'azione di forze e potenze "straniere" nel suo paese e pressioni da parte delle forze Nato, obbligando l'alleanza atlantica, come già la settimana scorsa, a smentire di aver concentrato truppe al confine bielorusso.Dopo le brutali repressioni dei primi giorni di protesta, con due morti e almeno 7.000 arresti, nell'atteggiamento di Lukashenko nei confronti delle manifestazioni, dopo le proteste giunte da molti paesi occidentali, sembra prevalere un maggiore 'laissez-faire', almeno formale.