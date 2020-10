Cinema Biennale Venezia, nominati i direttori dei settori. Barbera confermato a Mostra Arte Cinematografica

La Biennale di Venezia ha comunicato l'avvenuta nomina, da parte del consiglio di amministrazione, dei direttori artistici dei Settori Cinema, Danza, Musica e Teatro per il quadriennio 2021-2024. Questi gli incarichi deliberati: Alberto Barbera è stato confermato alla Direzione del Settore Cinema, Wayne McGregor è stato nominato alla Direzione del Settore Danza, Lucia Ronchetti è stata nominata alla Direzione del Settore Musica, Stefano Ricci e Gianni Forte sono stati nominati alla Direzione del Settore Teatro. Relativamente alle direzioni dei settori Architettura e Arti Visive, sono già in carica rispettivamente Hashim Sarkis per la prossima 17esima Mostra Internazionale di Architettura (22 maggio - 21 novembre 2021) e Cecilia Alemani per la 59esima Esposizione Internazionale d'Arte (23 aprile - 27 novembre 2022).