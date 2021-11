Fascicolo senza indagati né ipotesi di reato Bimba abbandonata in Ucraina: la procura di Novara ha aperto un fascicolo. Ascoltati i genitori La bimba nata in Ucraina con tecniche di maternità surrogata era stata poi abbandonata dai genitori biologici. La piccola è stata affidata a una coppia piemontese

Condividi

Un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati è stato aperto in procura di Novara nel quadro della vicenda della bimba nata in Ucraina con tecniche di maternità surrogata e poi abbandonata dai genitori biologici.Dopo essere stati investiti del caso, gli inquirenti avevano fatto ascoltare la coppia, che aveva confermato l'intenzione di non volere prendere in consegna la piccina. La coppia risiede nel nord Piemonte e la bimba è arrivata da qualche giorno in Italia.La procura, una volta completato il rientro della bambina sul suolo italiano, ha aperto un fascicolo "modello 45" senza indagati e senza notizie di reato. Il comportamento dei due novaresi - fanno sapere gli inquirenti - sarà valutato per capire se esistono profili di rilevanza penale.I magistrati confermano anche che la bambina è stata al momento affidata ad una coppia piemontese che si è resa disponibile ad occuparsene fino al completamento del percorso per l'adozione. Alla piccina, secondo quanto si apprende, è stata anche trovata una tata di lingua ucraina.