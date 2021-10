Ventimiglia Alta Bimbo cerca il pallone e trova un uomo impiccato Il piccolo ha chiamato subito i genitori. Per l’uomo, un anziano, non c’era nulla da fare

È proprio quello che non ti aspetti, mentre tiri il pallone con mosse da piccolo calciatore fingendo di avere davanti una porta e fare un goal. È proprio quello che non ti aspetti: mentre corri a recuperare il pallone scopri un uomo impiccato. Eppure accade, o meglio è accaduto a Ventimiglia. A fare la macabra scoperta un piccolo calciatore.L’uomo 84 anni, si era impiccato alla tettoia di un cortile. Il bimbo, spaventato, è corso a casa per avvertire i genitori, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri con il personale sanitario del 118. Vani i soccorsi per rianimare l’uomo. Secondo una prima ipotesi l’uomo si sarebbe tolto la vita per problemi di salute.