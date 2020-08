In stato di fermo il compagno e la madre del bambino Bimbo morto a Modica, il padre: "Avevo denunciato i maltrattamenti, nessuno li ha fermati" In un'intervista al quotidiano La Stampa oggi il padre di Evan, Stefano Lo Piccolo, ricorda la denuncia fatta da lui poche settimane fa e chiede "perché i servizi sociali non sono intervenuti"?

Il padre di Evan, il bimbo di 21 mesi morto a Modica, secondo l'accusa, a causa di percosse subite dal convivente della madre, aveva presentato nelle settimane scorse in Liguria, dove lavora, un esposto per maltrattamenti contro ignoti per lesioni ai danni del figlio. L'uomo ha raccontato che il piccolo aveva dei lividi in volto, vicino all'orecchio, la nonna paterna aveva visto le lesioni e le aveva documentate con delle foto. Il bambino, inoltre, pare avesse anche problemi a a camminare.Ieri è stata fermata anche la madre del piccolo, per il "silenzio-connivenza" e la "tolleranza" di uno stile di vita aggressivo da parte del compagno, "padre-padrone", che era stato già fermato dalla polizia per gli stessi reati contestati alla donna: maltrattamenti in famiglia e omicidio. Non sarebbe stata la prima volta, hanno ricostruito le indagini della polizia, che il piccolo subiva violenza fisica dal 'patrigno' in passato, in altri contesti, già denunciato per maltrattamenti in famiglia.In un'intervista al quotidiano La Stampa oggi il padre di Evan, Stefano Lo Piccolo, ricorda la denuncia fatta da lui poche settimane fa e chiede "perché nessuno li ha fermati?". L'uomo è partito da Genova, dove cercava lavoro, per andare a Modica. "Sto andando a vedere come hanno ridotto mio figlio. Lo hanno ammazzato, non sono riuscito a difenderlo perché ero lontano per lavoro. Ma pagheranno tutto". Poi aggiunge: "Non so cosa sia successo, spero me lo dicano quelli che dovevano fermarli. Io dalle foto che mi ha mandato mia madre ho capito che Evan non stava bene, quei segni sul faccino erano troppo evidenti. Mi chiedo come abbiano fatto gli altri a non notarli. Perché la famiglia della mia ex compagna non ha fatto niente per fermare quell'orrore? Perché i servizi sociali sono rimasti fermi?".Ora dovrà essere la procura di Siracusa a stabilire chi sono i responsabili. "Doveva farlo prima - dice l'uomo nell'intervista - quando ho presentato l'esposto. Oppure dovevano pensarci i servizi sociali. Se tutti avessero fatto il loro dovere, io non starei andando al funerale del mio piccino".