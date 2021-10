Si avvale facoltà non rispondere davanti a gip che si riserva Bimbo ucciso. Madre continua a proclamarsi innocente. Padre: rapito quando avrebbe dovuto portarmelo

Il sopralluogo dei carabinieri (Ansa)

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al gip di Perugia l'ungherese di 44 anni sottoposta a fermo per l'omicidio volontario aggravato del figlio di due anni, venerdì scorso a Città della Pieve. Con il suo legale, Enrico Renzoni, la donna ha comunque ribadito non essere responsabile della morte del figlio che aveva intenzione di riportare al padre - secondo la sua versione - una volta tornata in Ungheria. La procura ha chiesto la convalida del fermo e il giudice si è riservato."Ha rapito il mio Alex il giorno in cui avrebbe dovuto consegnarmelo perché il tribunale lo aveva affidato a me. E' scappata in Italia e lo ha ucciso e poi ha confessato di averlo ammazzato in un messaggio a un amico. Lui mi ha chiamato ed è andato subito alla polizia ungherese, ma era già troppo tardi": a dirlo il padre del bambino di due anni morto a Città della Pieve e per l'omicidio del quale è stata sottoposta a fermo la madre. A riportare le sue parole sono il Corriere dell'Umbria e La Nazione.Katalin (la donna - ndr) gli ha anche mandato una foto del bimbo pieno di sangue e ha scritto "adesso non sarà più di nessuno" ha aggiunto. Il padre del piccolo ha tra l'altro spiegato che il 22 settembre di essere "andato a casa ma lei non c'era più". "Ho pensato che poteva essere venuta in Italia - ha proseguito -perché aveva vissuto lì e aveva avuto un primo figlio lì, che però vive in Ungheria". Paese dove ha avuto sede la controversia tra i due. Secondo il padre del piccolo "la madre aveva anche minacciato di dare fuoco al bambino e nonostante ciò non hanno fatto nulla. Tutti vedevano come non fosse assolutamente adatta a crescere un figlio e ciononostante non gli è stato tolto".