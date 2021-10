Cinema La Disney e Scarlett Johansson risolvono la causa: attrice l'aveva citata per violazione contratto

Scarlett Johansson (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Walt Disney e Scarlett Johansson hanno risolto la loro controversia legale sull'uscita del film di supereroi della Marvel, Black Widow. La Johansson aveva fatto causa alla Disney due mesi fa, accusandola di avere violato il suo contratto quando ha offerto il film sul suo servizio di streaming Disney+ mentre era ancora in programmazione nei cinema.Johansson aveva diritto a una percentuale degli incassi al botteghino e riteneva che la decisione della Disney potesse privarla di potenziali introiti.I dettagli dell'accordo tra Disney e Johansson non sono stati resi noti."Sono molto contento che siamo stati in grado di raggiungere un accordo reciproco con Scarlett Johansson riguardo a 'Black Widow'", ha dichiarato in una nota Alan Bergman, presidente dei contenuti di Disney Studios."Apprezziamo il suo contributo al Marvel Cinematic Universe e non vediamo l'ora di lavorare insieme su una serie di progetti imminenti, tra cui 'Tower of Terror' della Disney", ha aggiunto Bergman.Anche l'attrice ha espresso la sua soddisfazione per aver risolto le sue divergenze con il gigante dell'intrattenimento, auspicando un'ulteriore futura collaborazione."Sono incredibilmente orgogliosa del lavoro che abbiamo svolto insieme nel corso degli anni e ho apprezzato molto il mio rapporto creativo con il team", ha affermato Johansson.