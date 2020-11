Boccia a De Luca: il governo è con la Campania, "basta polemiche" De Luca: chiesti 1400 sanitari, arrivati in 7. Il ministro per gli Affari regionali: dal 24 ottobre hai 2mila volontari, arruolateli

Proteste dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, alla riunione del ministro Francesco Boccia con Regioni, Comuni (Anci), Province (Upi), a cui ha partecipato anche il commissario Domenico Arcuri, e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli.De Luca ha protestato contro la sproporzione tra la richiesta della sua Regione di 1400 sanitari (600 medici e 800 infermieri chiesti un mese fa) - e il personale inviato che - secondo quanto da lui affermato - ammonta a circa sette anestesisti. De Luca - secondo quanto si apprende - ha anche ribadito che la Campania non ha necessità di ospedali da campo ma di medici avendo 14mila dipendenti in meno nella sanità.A rispondere al presidente della Campania il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia: "Il Governo è totalmente al fianco di tutta la comunità campana e ha sempre garantito il massimo aiuto alla Regione attraverso il commissario Arcuri con i ventilatori polmonari e i materiali distribuiti e la Protezione civile attraverso il personale medico"."Dal 24 ottobre la Campania - ha ribattuto Boccia - ha sul tavolo, attraverso la Protezione civile, la disponibilità di 2.236 operatori sanitari, arruolateli e se avete bisogno di altri volontari facciamo un bando ad hoc solo per la Campania domani mattina, ma basta polemiche. Ci sono 1.172 medici campani che vogliono lavorare in Campania e oltre un migliaio di altri operatori sanitari".