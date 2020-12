Continua lo scontro tra governatore d'Abruzzo e governo Boccia contro Marsilio: "Non ha ritirato l'ordinanza. Impugnata a tutela degli abruzzesi" "La scelta unilaterale del governatore Marco Marsilio ha messo in difficoltà l'intero sistema, a partire dai sindaci. Qualcuno deve preoccuparsi del rispetto delle regole", ha sottolineato il Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia intervenendo di nuovo sul passaggio non concordato da zona rossa ad arancione dell'Abruzzo

Marco Marsilio e il ministro Francesco Boccia

“Boccia o Speranza non difendono sé stessi, difendono gli abruzzesi. La scelta unilaterale dell’Abruzzo ha messo in difficoltà l’intero sistema, a partire dai sindaci e dai dirigenti scolastici". @F_Boccia #agorarai pic.twitter.com/n1G5EZ1cAk — Agorà (@agorarai) December 9, 2020

"Speranza e Boccia non difendono se stessi ma le regole della Repubblica che ci siamo dati a tutela della sicurezza sanitaria degli abruzzesi e degli italiani. Abbiamo aspettato che Marsilio ritirasse l'ordinanza e non lo ha fatto, ne prendiamo atto. Stamattina ci sarà impugnativa che serve a tutelare abruzzesi", ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia durante la trasmissione Agorà su Rai.Al centro del dibattito la polemica che si trascina da giorni sull'ordinanza del Presidente Marsilio, non concordata con il governo, che ha anticipato di qualche giorno il passaggio della Regione Abruzzo da zona rossa a zona arancione.Dunque, secondo giorno arancione per l'Abruzzo ma ancora senza il consenso del Governo, che aveva chiesto al governatore Marsilio di non aggiornare il proprio colore (e quindi le relative misure) prima di mercoledì 9 dicembre. La riapertura di tutti i negozi, dopo la fine della zona rossa, ha riportato la gente in strada nelle città della regione in occasione dell'Immacolata. Di fronte all'ostinazione del governatore il governo ha scelto la linea dura: "Noi chiediamo alle regioni di rispettare in maniera molto ferma le ordinanze che sto firmando a nome del Governo, il", erano state le premesse del ministro della Salute, Roberto Speranza.Negozi che hanno riaperto, negozi che attendono. L'ordinanza 106/2020 del presidente dell'Abruzzo Marsilio, che ha riclassificato la regione come arancione ricevendo la diffida del governo che l'ha lasciata rossa, ha creato non poca confusione tra gli esercenti e Enti scolastici. A L'Aquila alcuni commercianti hanno rialzato le serrande, altri no per timore e questioni di organizzazione. Stesso discorso per le scuola che almeno nel Comune di Teramo restano chiuse le seconde e terze medie, con gli oltre mille studenti delle 54 classi interessate che proseguiranno con la didattica a distanza fino a provvedimento contrario. È la decisione assunta dal Comune, con ordinanza, al termine del tavolo istituzionale con le dirigenti scolastiche e gli uffici scolastici provinciale e regionale: "È una decisione di responsabilità, il conflitto istituzionale creato dall'ordinanza del Presidente Marsilio è inaccettabile se riferito alle scuole".