Dimessi mille pazienti Bollettino dello Spallanzani: 242 positivi. 40 in terapia intensiva Il dato di oggi su dimessi e ricoverati Sars-coV2 nell’ospedale romano





I pazienti positivi al tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 242, 4 in meno rispetto a ieri. 40 pazienti invece sono in terapia intensiva.E' quanto si legge nell'odierno bollettino medico diffuso dall'Istituto nazionale per le malattie infettive, Lazzaro Spallanzani, di Roma."Questa mattina i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge- ancora- sono stati 1.021".