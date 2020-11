La vittima aveva 89 anni Bologna. Uccide il padre anziano Il figlio, in stato di fermo in ospedale, avrebbe problemi psichici

Avrebbe ucciso il padre di 89 anni, colpendolo con un martello mentre l’uomo era ancora a letto.È quanto accaduto questa mattina in una palazzina di 2 piani, nella zona popolare di Bologna.Sulla dinamica dell’omicidio non sembrano esserci più dubbi. Il presunto responsabile sarebbe il figlio di 59 anni.Ora è in stato di fermo in ospedale e avrebbe problemi psichici.Ad avvertire la Polizia i partenti che vivono nella stessa palazzina ma in appartamenti diversi.Da qualche tempo i due vivevano insieme