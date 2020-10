Delitto all’alba Bolzano. Uccide la moglie disabile e tenta il suicidio L’uomo ricoverato all’ospedale è in gravi condizioni ed è piantonato dalle forze dell’ordine

Prima le coltellate poi colpi alla testa con un oggetto pesante. È morta così una donna disabile di 80 anni. A ucciderla, il marito di 82. L’uomo ha poi tentato il suicidio tagliandosi le vene.

L’omicidio è accaduto all’alba a Bolzano. I corpi sono stati trovati dalla badante. Sul posto polizia e medici del 118. Secondo il racconto dei vicini la situazione familiare era difficile, anche per le gravi condizioni della donna.



L'anziano è ora piantonato all'ospedale di Bolzano in stato di fermo per omicidio volontario. Indaga la squadra mobile della Questura di Bolzano.