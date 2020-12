Bonomi lancia l'opa su Guala Closures. Moncler sale ancora in un Ftse Mib piatto

Condividi

di Fabrizio Patti C'è ancora cautela sui mercati: di poco negativo l'indice Ftse Mib di Borsa Italiana (-0,2%), così come lo era stato ieri (-0,3%). Dall'inizio del mese l'indice è immutato: +0,01 per cento.Anche nel resto d'Europa ci sono cali nell'ordine di un decimo di punto percentuale.Gli investitori seguono da vicino i negoziati in extremis sulla Brexit, in vista del consiglio europeo e della riunione della Bce di giovedì, giorno in cui le autorità statunitensi decideranno se autorizzare il vaccino della Pfizer.Tra i titoli sul Ftse Mib anche oggi maggiore rialzo per Moncler (+1,18%), società diventata italiana dal 2003 che ieri ha annunciato l'acquisizione del 70% di un'altra azienda di moda italiana, l'emiliana Stone Island. Segue Prysmian, +0,49%; maggiori ribassi per Tenaris (-1,59%) e Leonardo (-2,16%).Sale anche Guala Closures, società alessandrina che è tra i principali produttori mondiali di tappi di bottiglie. +18,14% dopo che la società finanziaria Investindustrial di Andrea Bonomi ha annunciato di essere salita a quasi il 50% di Guala Closures e di voler lanciare un'Offerta pubblica di acquisto, a un valore di 8,20 euro per azione. Dopo il rialzo di oggi il titolo vale 8,27 euro.