La bufera partite Iva Bonus Inps a politici, Zaia: consiglieri e vicepresidente non ricandidati Il governatore del Veneto: Forcolin mi ha annunciato le dimissioni

"I due consiglieri regionali e il vice presidente della Giunta non si ricandidano". Lo annuncia il Governatore del Veneto Luca Zaia, sottolineando che i tre esponenti della Lega "sono persone affrante"."Il vicepresidente della giunta regionale del Veneto Gianluca Forcolin mi ha annunciato le sue dimissioni e non si ricandiderà nella Lega", ha aggiunto il governatore del Veneto in relazione ai tre casi veneti di richiesta del bonus di 600 euro per le partite Iva.Zaia ha spiegato che oltre all'annuncio delle dimissioni del suo vice Gianluca Forcolin, anche il consigliere regionale Riccardo Barbisan "ha mandato una lettera rinunciando alla prossima candidatura alle regionali".Quanto al terzo esponente del Carroccio chiamato in causa per il bonus, Alessandro Montagnoli, il Presidente del Veneto ha confermato "che anche per lui non ci sarà ricandidatura".Poco prima era stato il leader della Lega Salvini a spiegare in una conferenza stampa a Forte dei Marmi (Lucca): "Abbiamo già deciso, Zaia l'ho sentito, non saranno ricandidati".