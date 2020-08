Covid Bonus ai parlamentari: alla Camera l'audizione del presidente Inps Alle 12 Tridico in Commissione Lavoro Attesi i nomi mancanti. Deferito il cinque stelle Rizzone.

Sarà trasmessa in streaming, come chiesto dal centrodestra,l'audizione in commissione Lavoro alla Camera del presidente dell'Inps Tridico, che dovrebbe indicare i nomi dei politici che hanno richiesto del bonus per le partite iva.Intanto il Movimento 5 Stelle ha confermato che Marco Rizzone, 37 anni,imprenditore genovese del turismo, è il terzo deputato che ha incassato il bonus Covid.Marco Rizzone, 37 anni, di Genova, è il deputato Cinque stelle che ha fatto richiesta del bonus autonomi durante la crisi Coronavirus. Laurea in finanza e dottorato alla Scuola Sant'Anna di Pisa, Rizzone è un imprenditore nel settore delle tecnologie e del turismo. Ha creato l'App Zonzo Fox, una guida turistica nelle città italiane. Eletto con il Movimento 5 stelle ma non militante della prima ora, Rizzone è ora componente della commissione attività produttive della Camera e della commissione d'inchiesta sulle Banche. Nel 2019 ha dichiarato un reddito di 74.995 euro e il possesso di diverse azioni, da Enel a Leonardo, Pirelli ed Eni.Marco Rizzone è stato tra i sostenitori dell'alleanza del M5S con il Partito Democratico per le elezioni regionali in Liguria e negli ultimi mesi è stato tra i protagonisti della trattativa che ha portato alla candidatura del giornalista Ferruccio Sansa alla presidenza della Regione Liguria per i giallorossi. E' stato eletto nel 2018 nel collegio uninominale di Genova.