Per l'acquisto di bici e monopattini Bonus mobilità, partiti i primi 90 mila rimborsi Secondo gli ultimi dati, è pari a oltre 54 milioni il valore dei buoni mobilità spesi e sono stati effettuati i primi rimborsi per un importo di 30,28 milioni

Condividi

Sono partiti i bonifici di rimborso del bonus mobilità per l'acquisto di bici e monopattini. Lo segnala il ministero dell'ambiente. Secondo gli ultimi dati, è pari a oltre 54 milioni il valore dei buoni mobilità spesi (54,19 milioni), e sono stati effettuati i primi 90 mila rimborsi verso i cittadini per un importo di 30,28 milioni. Sono invece 23.889 quelli effettuati verso gli esercenti, per un importo di ,13 milioni.Inoltre, sulla base dei numeri sullo stato di avanzamento dell'erogazione del bonus, ad oggi gli esercenti registrati alla piattaformapresso i quali è possibile spendere i buoni sono 3.234, con 5.454 punti vendita tra negozi fisici e on-line.