Borsa, chiusura in calo. Giornata nera per lusso e utilities

di Fabrizio PattiLe borse europee hanno chiusa una giornata all'insegna della debolezza, partita con la diffusione di dati inferiori alle attese sulle vendite al dettaglio (+2,5% var. annuale) e sulla produzione industriale (+5,3% var. annuale) in Cina ad agosto.In Europa sono andate male soprattutto le borse di Milano, -1,02% per l'indice Ftse Mib, e di Madrid, -1,69%.L'apertura è invece stata più tranquilla a Wall Street, l'indice Dow Jones e l'S&P500 salgono entrambi dello 0,2%, attorno alla parità il Nasdaq. A influire in senso positivo il dato superiore alle attese arrivato dall'indice Empire State sulla manifattura: a settembre è risultato pari a quota 34, dal precedente 18,3.A trainare al ribasso Piazza Affari sono state le utilities: -4,53% per l'indice di settore. Tra i titoli -5,51% per Enel, -4,21% per A2A. Questo perché a fronte dei preventivati rincari delle bollette c'è la possibilità che il governo intervenga. E gli investitori ipotizzano che venga seguita la via della Spagna, dove tra i vari interventi c'è stato anche un prelievo fiscale sugli extra-profitti dei gestori delle centrali idroelettriche e nucleari.In tema di energia, sale ancora il prezzo del petrolio, con il Brent del Mare del Nord che ha superato i 76 dollari al barile, per poi tornare a 75,6, +2,6% rispetto a ieri, anche perché le scorte di greggio negli Stati Uniti sono scese più delle attese, di 6,4 milioni di barili, nella settimana terminata il 10 settembre.Tra i settori male anche il lusso. Moncler, -5,16%, ha avuto il calo maggiore. Ma una netta discesa c'è stata anche per Tod's, Salvatore Ferragamo e Brunello Cucinelli.