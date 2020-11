Borse: Europa cauta, Asia sprint

di Michela Coricelli Aperture caute ma positive per le borse europee, a caccia di un equilibrio tra timori e attese legate alla corsa al vaccino per il Covid.Gli indici principali: Milano +0,17%, Francoforte +0,12% e Parigi +0,05%. Londra contro corrente è negativa e perde mezzo punto.In Asia, dopo una partenza debole, gli indici hanno preso velocità, complice l'ottimo dato sui profitti delle industrie cinesi (+28% ad ottobre).Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,40%, Shanghai - la principale borsa cinese - termina in rialzo di oltre un punto.Ieri Wall Street è rimasta chiusa per la festa del Ringraziamento. Oggi i futures preannunciano un'apertura positiva, aiutati dalle dichiarazioni di Trump sulla sua uscita dalla Casa Bianca.