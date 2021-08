Borse ancora ferme Leggero rialzo a wall street

di Sabrina Manfroi Avvio in leggero rialzo a Wall Street il Dj +0,18%, il Nasdaq sale dello 0,25% in apertura. La seduta prosegue poco mossa in Europa, Milano +0,10%. L'attenzione degli investitori e' per il discorso di Powell atteso a breve da Jackson Hole. Si muove in rialzo il petrolio, col Brent sopra i 72 dollari al barile. A Piazza Affari in luce Banco Bpm +1,38%.