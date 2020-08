Borse ancora in rialzo. Usa e Cina si parlano, pil tedesco sopra le attese

di Fabrizio Patti Poco prima dell'apertura dei mercati, alle 8, è arrivato il dato sul Pil tedesco. Nel secondo trimestre è sceso rispetto al primo del 9,7%. Un dato ovviamente negativo ma migliore delle stime preliminari uscite a fine luglio. Questa notizia ha contribuito a irrobustire una tendenza positiva che è in atto da ieri sulle borse. Il Ftse Mib di Milano ieri ha chiuso con un rialzo del 2,12%, oggi in apertura segna +1,10%. In rialzo 37 dei 40 titoli rappresentati nel Ftse Mib. Tra gli altri mercati oggi Francoforte e Londra +1,10%, Parigi +1,30%. Ieri c'è stato record a Wall Street per gli indici S&P 500 e per il Nasdaq, il mercato dei titoli tecnologici. Il motivo sono le notizie arrivate nel fine settimana sul via libera negli Stati Uniti a una cura con il plasma contro il Covid-19 e sulla possibile introduzione anticipata di un vaccino, sempre negli Stati Uniti. Notizie che hanno prevalso su quelle negative: come il primo caso confermato di reinfezione dal virus, a Hong Kong. Nella notte è poi avvenuta una attesa telefonata ad alto livello tra Stati Uniti e Cina sui negoziati commerciali. Si sono parlati il vicepremier cinese Liu He, il segretario al Tesoro statunitense Steven Mnuchin e il rappresentante americano al commercio, Robert Lighthizer, sulla fase 1 dei negoziati tra Cina e Stati Uniti. Le borse asiatiche sono state contrastate. Di poco giù Shanghai (-0,36%), piatta Hong Kong, su Tokyo (+1,35%) e Seul (+1,58%), e questo nonostante le autorità sudcoreane abbiano disposto la chiusura della maggior parte delle scuole nell'area di Seul.