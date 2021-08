Borse caute, effetto Fed

di Paolo Gila Seduta interlocutoria per i mercati. Le borse europee continuano a viaggiare sulla parità, senza particolari stimoli. Chiusa per festività Londra, Milano segna +0,08%, Francoforte avanza dello 0,11% in linea con Parigi, +0,12%. Gli investitori guardano con attenzione ai fatti internazionali ma sono rassicurati dalle linee morbide della Federal Reserve annunciate dal governatore Powell nella recente riunione a Jackson Hole. Il Dow Jones ha aperto a +0,11% e il Nasdaq a +0,21%. Euro contro dollaro a quota 1,17 e 95.