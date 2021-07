Mercati Borse caute in attesa dell'inflazione Usa. Mondadori corre ancora

di Fabrizio Patti La borsa di Milano ormai da 12 sedute alterna giorni in rialzo e giorni in ribasso. Oggi c'è un lieve calo (-0,2%). Il bilancio di luglio è quasi invariato, +0,5 per cento.Anche nel resto d'Europa c'è poco movimento, Parigi è allineata a Milano, Francoforte invariata, Londra +0,1%.Intanto lo spread si mantiene stabile, a quota 102 punti base, con rendimento di titoli decennali allo 0,72 per cento.In tema di titoli di Stato oggi sono stati collocati Btp per 9 miliardi. E' un po' risalito il rendimento dei titoli a 3 anni, che comunque rimane negativo: -0,19%. In calo invece il rendimento dei titoli a 7 e 15 anni. Quindi una buona notizia per il Tesoro.Sono poco mossi anche i future che anticipano l'apertura di Wall Street. Sembra tutto fermo in attesa dei due "market mover", gli eventi importanti di oggi: il dato sull'inflazione negli Stati Uniti, alle 14.30, importante perché può condizionare le mosse della banca centrale degli Stati Uniti. E i conti trimestrali di Goldman Sachs e Jp Morgan: sono i primi della stagione delle trimestrali, che è un po' un termometro dell'andamento dell'economia americana o quantomeno del settore finanziario.Tra i titoli a Piazza Affari anche oggi, come ieri, forte rialzo per Mondadori (+6,7%). Ieri l'annuncio dell'acquisizione di De Agostini Scuola.