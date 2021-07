Mercati Borse caute, pesa il rischio contrazione

di Paolo Gila E’ prevalsa la cautela sui mercati finanziari. Diversi analisti e banche d’affari sono sempre più propensi a considerare realistico il rischio di una contrazione dell’economia, o comunque un rallentamento della curva di crescita. Il livello dei prezzi delle materie prime è in molti casi sui massimi storici, la disoccupazione non accenna a calare né in Europa né negli Stati Uniti. Andrea Enria della BCE in mattinata ha sottolineato che banche e investitori stanno sottovalutando i rischi legati alla crisi.La pandemia potrebbe avere rigurgiti con nuove varianti nelle prossime settimane. Risultato: investitori in attesa, con le borse che hanno chiuso sulla parità in tutta Europa (Milano -0,01%). Analogo comportamento a Wall Street, con gli indici poco mossi, Dow Jones a +0,16% alle 17 e 40 ora italiana. Stabilità anche sui titoli di stato, con lo spread btp/bund a 101 punti base. Euro contro dollaro a 1,18 e 45.