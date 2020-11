Mercati Borse caute, spread in calo

Condividi

di Paolo Gila Listini azionari europei poco mossi. Prevale un clima di prudenza in attesa di conoscere gli sviluppi della pandemia e le iniziative delle banche centrali.I segnali che giungono da Wall Street sono comunque incoraggianti: il Dow Jones e il Nasdaq avanzano in modo appaiato dello 0,80%.Milano guadagna mezzo punto, Parigi e Francoforte segnano rispettivamente +0,35% e +0,40%. Londra invece è in calo dello 0,34%.Sul segmento dei titoli di stato si conclude oggi il collocamento del Btp Futura che finora ha raccolto circa 5,7 miliardi di euro.Lo spread è in calo a 117 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,62%. Euro contro dollaro a quota 1,1825.