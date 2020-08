Mercati Borse caute, volano euro e oro

di Michela Coricelli L'apertura contrastata di Wall Street - con il Dow Jones piatto e il Nasdaq che guadagna mezzo punto - non convince del tutto i mercati europei, che proseguono la seduta meno tonici e più nervosi.Milano frena e segna un debole rialzo dello 0,03% in linea con Francoforte, mentre Londra cede quasi mezzo punto e Parigi lo 0,26%.Superata la soglia simbolo dei 2.000 dollari l'oncia per l'oro, bene rifugio per eccellenza, vicino ai massimi storici toccati il 7 agosto. A spingere sul metallo prezioso sono i timori per nuove ondate contagi e per le tensioni tra Stati Uniti e Cina.Non vola solo l'oro: l'euro continua a rafforzarsi e supera i 1.950 dollari, ai massimi da maggio 2018. Le ragioni della debolezza del dollaro sono le stesse della forza dell'oro: la preoccupazione per il rinvio delle discussioni sull'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina, principalmente.