Mercati Borse contrastate, Milano positiva

di Michela Coricelli Le borse europee proseguono in ordine sparso, a conferma della cautela degli investitori. L'indebolimento dei listini è legato anche al passaggio in territorio negativo dei futures su Wall Street. Si attendono nuovi stimoli per la ripresa dell'economia, dopo gli incoraggianti indici sulla manifattura europea e americana.Milano guadagna un quarto di punto, Parigi segna un rialzo dello 0,11%, Madrid +0,21%, mentre Londra cede lo 0,08% e Francoforte quasi mezzo punto.A Piazza Affari ancora occhi sulle trimestrali.I titoli migliori sono Telecom in rialzo di oltre il 4% e Leonardo del 5%. Prysmian cede oltre due punti.L'oro vola ancora a 1.974 dollari l'oncia.L'euro si scambia a 1,1790 contro il dollaro.