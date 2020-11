Mercati Borse contrastate bene Milano

Condividi

di Sabrina Manfroi Chiusura in rialzo per la borsa di Milano che guadagna lo 0,55% in una giornata non particolarmente significativa.La peggiore Londra, -0,87%, Parigi +0,21%, piatta Francoforte. Wall Street e' invece negativa.Tra i titoli in evidenza a Piazza Affari i bancari e gli assicurativi con rialzi per Banco Bpm 2,358 Mediobanca 3,19, Unipol +4,14%. Male Hera -2,05%. Stabile lo spread.