Mercati Borse contrastate, euro in calo

di Paolo Gila L’avvio in leggero calo di Wall Street (con il Dow Jones e il Nasdaq in flessione di un quarto di punto) ha fatto cambiare direzione a diversi mercati europei. Francoforte cede mezzo punto, Parigi e Londra viaggiano poco sotto la parità. Resta invece positiva Milano, che guadagna lo 0,66% grazie agli acquisti sui bancari e sugli industriali. In evidenza Intesa Sanpaolo dopo la presentazione della semestrale, con utili in crescita del 13%. Lo spread btp/bund scende a 151 punti base con il rendimento del nostro decennale allo 0,96%. L’euro contro dollaro scenda a quota 1,17 e 15.