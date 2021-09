Borse deboli, Londra maglia nera

Condividi

di Michela Coricelli Proseguono in calo tutti i listini europei, in attesa del vertice della Bce di oggi.La peggiore è Londra, che perde oltre un punto percentuale: pesa il titolo di Easyjet (con un calo vicino al 9%) dopo l'annunciato aumento di capitale da 1,2 miliardi di sterline e il no a un'opa non richiesta.Debole anche Milano a -0,33%.Gli investitori temono l'ipotesi di un rallentamento della ripresa, complice anche la pandemia. Ma a questo si aggiunge anche la preoccupazione per la graduale fine delle misure espansive delle banche centrali.Al meeting di oggi la numero uno della Bce Lagarde potrebbe dare qualche elemento in più sullo stato di salute dell'economia europea, dall'inflazione al Pil.