Borse deboli, Wall Street incerta

di Paolo Gila Si appesantisce il bilancio per la maggior parte delle borse europee.Milano, Parigi e Londra perdono circa mezzo punto percentuale, mentre Francoforte resiste con il segno positivo e avanzando dello 0,10% dopo la revisione al rialzo delle stime del Pil nel secondo trimestre.Le attenzioni degli operatori sono puntate sul vertice delle banche centrali in calendario venerdì a Jackson Hole, dove si potrebbe decidere una riduzione degli acquisti di titoli da parte della Federal Reserve.In questo contesto anche Wall Street ha aperto all’insegna della cautela con il Dow Jones e il Nasdaq poco sopra la parità.L’oro è in rialzo e sfonda quota 1800 dollari per oncia (1808 per l’esattezza). Euro contro dollaro a 1,17 e 35.