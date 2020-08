Borse deboli, Wall Street poco mossa

di Paolo Gila Una seduta movimentata, con una mattinata in forte calo e una parziale ripresa nel pomeriggio. I dati Eurostat che hanno confermato la forte contrazione del Pil in Europa hanno indotto gli investitori a riposizionarsi, con vendite sull’azionario. Milano ha ceduto l’1 e 13%, Francoforte ha perso lo 0,70%. Parigi e Londra hanno viaggiano appaiate con una flessione finale di poco superiore all’1 e 50%.Il bilancio settimanale di Piazza Affari resta tuttavia positivo. In cinque sedute la borsa di Milano ha guadagnato il 2 e 84%.Wall Street appare poco mossa, con il Dow Jones a -0,14% e il Nasdaq a +0,14% (alle 1 e 30 ora italiana). Lo spread tra btp e bund resta stabile a 142 punti base, ma sale il rendimento dei nostri decennali allo 0,99%. Ora l’euro si cambia a quota 1,18 e 25 contro dollaro.