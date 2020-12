Borse deboli, a Milano giù i bancari

di Michela CoricelliAvvio negativo per Wall Street, con il Dow Jones a -0,71% e il Nasdaq a -0,88%.Gli investitori in tutto il mondo restano in attesa di sviluppi nella corsa al vaccino. Oggi Londra ha dato il via libero a quello Pfizer-Biontech. E la piazza di Londra è l'unica positiva nel Vecchio Continente: segna un rialzo dello 0,84%.Gli altri listini sono in calo: Milano cede un punto percentuale, appesantita dai titoli bancari (nonostante il calo dello spread a 113 punti base); Francoforte cede lo 0,58% e Parigi lo 0,35%.A Piazza Affari il titolo peggiore è Banco Bpm (-4,3%) dopo che l'amministratore delegato Castagna ha confermato l'interesse dell'istituto per una fusione.Il risiko bancario dunque non è ancora finito. Il comparto oggi è debole a Milano.