Mercati Borse deboli, brilla la Juve

di Sabrina Manfroi Seduta debole in Europa, dove solo Parigi chiude in rialzo, +0,15%. Milano cede lo 0,21%, Francoforte lo 0,59% in una giornata negativa anche per Wall Street. A Piazza Affari male Cnh dopo lo stop alla vendita di Iveco conquista la maglia nera: - 4,5%, seguita da Prysmian, -3,34%. In luce le banche guidate da Bper +3,15% bene anche Leonardo +2,39%. Ma i riflettori sono sulla Juventus , uno dei 12 club coinvolti nella nuova Superlega di calcio, +17,85%.In lieve rialzo il rendimento dei Btp decennali, allo 0,79% nella prima giornata del collocamento del nuovo Btp Futura. L'emissione ha gia' raccolto oltre 2,1 miliardi di euro.