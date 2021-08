Mercati Borse deboli, chiusa Londra

di Sabrina Manfroi Avvio poco mosse per le borse europee tutte intorno alla parita' con l'eccezione di Londra che è chiusa per festivita'. Dall'Asia segnali invece positivi, con Tokyo in rialzo di mezzo punto percentuale dopo il dato migliore delle attese sull'aumento delle vendite al dettaglio. Il petrolio resta sui massimi dell'ultima settimana, a 71,7 dollari al barile. Si allarga lo spread, 109 punti il rendimento sale allo 0,67%.