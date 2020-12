Borse deboli e super-euro: moneta unica ancora in rialzo

di Michela CoricelliAvvio in leggero rialzo per Wall Street: il Dow Jones e il Nasdaq guadagnano lo 0,28%.Buone notizie sul fronte del mercato del lavoro. Negli Usa calano oltre le attese le richieste dei nuovi sussidi di disoccupazione. E scende il numero complessivo dei lavoratori americani che ricevono questi aiuti: da 6,089 milioni a 5,520 milioni.Deboli invece le borse europee, con Piazza Affari e Londra poco al di sopra della parità, mentre Francoforte e Parigi perdono quasi mezzo punto percentuale.Lo spread, il differenziale tra Btp italiano e Bund tedesco, scende ancora a 112 punti base, con il rendimento del nostro decennale allo 0,57%.Euro ancora in rialzo: la moneta unica è ai massimi da due anni e mezzo e si scambia a 1,2154 contro il dollaro.