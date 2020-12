Borse deboli, ma Londra sale. Moncler guida il Ftse Mib

di Fabrizio Patti Borse europee in lieve calo oggi, a Piazza Affari Ftse Mib -0,3%, sono deboli soprattutto i titoli bancari e industriali.Le voci contrastanti sui negoziati sulla Brexit hanno degli effetti altrettanto contrastati: la borsa di Londra (+0,4%) è l'unica a salire oggi in EuropaMa oggi c'è un calo della sterlina sia verso il dollaro che verso l'euro. Oggi un euro vale 0,9127 sterline, con un aumento di oltre l'1%.I future che anticipano l'apertura di Wall Street sono leggermente in ribasso, anche per i dati ancora molto negativi che arrivano sul fronte dei contagi e dei ricoveri per Covid negli Stati Uniti.Lo sono state anche le borse asiatiche nella notte, in particolare quella di Hong Kong (-1,2%). Secondo la Reuters oggi potrebbero partire le sanzioni statunitensi contro una dozzina di funzionari cinesi, in risposta alla destituzione di quattro deputati dell'opposizione di Hong Kong, avvenuta un mese fa.Tra i titoli in evidenza Moncler, che ha annunciato l'acquisto del 70% del marchio di abbigliamento Stone Island, per 748 milioni, che quindi valorizza il marchio emiliano 1,15 miliardi di euro. E' il miglior titolo del Ftse Mib, +4,10%.Tra gli altri titoli bene Saipem (+1,6%) e Diasorin (+0,95%). Maggiori ribassi per Prysmian (-1,76%) e Buzzi Unicem (-2,35%).Il clou della settimana finanziaria si avrà giovedì, con la riunione del Consiglio europeo, le decisioni di politica monetaria della Bce e la decisione sul vaccino della Pfizer. da parte delle autorità farmaceutiche americane.