Mercati Borse deboli, sale lo spread

di Paolo Gila Borse europee contrastate e nervose ma in ripresa dai minimi toccati in mattinata. Milano cede lo 0,9%, Francoforte lo 0,6%, Londra lo 0,7% e Parigi l’1 e 45%. New York ha aperto con il Dow Jones in calo dello 0,2% mentre il Nasdaq avanza dello 0,6%.A Piazza Affari sono deboli i bancari e gli energetici con il prezzo del greggio ancora in flessione dopo il ritorno del petrolio libero sui mercati. Lo spread btp/bund sale a 131 punti base con il rendimento dei nostri decennali intorno allo 0,75%. Euro stabile contro il dollaro a quota 1,18 e 20.