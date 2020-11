Borse e euro in crescita

di Paolo Gila Dopo una mattinata incerta, i mercati europei si sono ripresi nel pomeriggio grazie al buona andamento di Wall Street (DJ +0,15% e Nasdaq +1,05% alle 17 e 30).Milano ha guadagnato lo 0,68%. Questa la fotografia in Europa: Londra +0,17%, Francoforte +0,37%, Parigi +0,56%. Positivo anche il bilancio settimanale: in cinque sedute Piazza Affari ha guadagnato il 3,79%.L’esito positivo dell’asta dei Btp a 5 e 10 anni, con i rendimenti in calo (0,01% per il quinquennale e 0,59% per il decennale), ha confermato la fiducia sullo stock del nostro debito: lo spread btp/bund è sceso a 114 punti base. Sul versante valutario l’euro si è rafforzato sul dollaro, salendo a quota 1,19 e 55.