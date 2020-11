Borse entusiaste, prosegue la spinta di Wall Street

Milano

di Michela CoricelliChiusure in forte rialzo per tutte le borse europee, spinte dall'entusiasmo con cui Wall Street vive la probabile risoluzione della corsa elettorale. I mercati sembrano apprezzare l’avvicinarsi di Biden alla Casa Bianca.Milano termina a +1,93%, Francoforte a +1,98%, Parigi a +1,24%, mentre Londra frena e stacca solo un +0,33%.A Piazza Affari brilla Tenaris in rialzo del 13,66% dopo la presentazione dei risultati del III trimestre, ma più in generale sono gli industriali i protagonisti della seduta. Bene anche i bancari grazie al forte calo dello spread, a 126 punti base (rendimento in discesa allo 0,63%).Wall Street procede decisamente tonica: il Dow Jones guadagna quasi il due per cento e il Nasdaq il 2,32%.Euro in forte recupero si scambia a 1,1814 contro il dollaro.