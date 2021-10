Mercati Borse europee accelerano al rialzo. Corrono i bancari, male chn industrial

di Chiara RancatiAccelerano al rialzo le Borse europee. Milano è la migliore a +0,94%, guadagnano tra i 7 e gli 8 decimi di punto le altre piazze principali. Operatori fiduciosi dopo le prime trimestrali arrivati dagli Stati Uniti, soprattutto per il settore bancario, che traina il listino Ftse Mib: Banco Bpm supera il 4% di guadagno, Finecobank il 3%. In fondo al listino, invece, Cnh Industrial, in controtendenza con un calo dello 0,89%, appesantita dall'annuncio dello stop alla produzione per una settimana a causa della carenza di semiconduttori.Mentre sul fronte delle materie prime, continua la corsa del prezzo del petrolio, con il Brent che supera gli 84 dollari al barile e il Wti americano che arriva sopra quota 81. Pesa il calo più netto del previsto delle scorte di benzina e altri distillati petroliferi negli Usa, ma anche le difficoltà denunciate da alcuni Paesi Opec, in testa l'Angola, nel raggiungere i nuovi target di produzione rivisti al rialzo.