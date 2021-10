Mercati Borse europee accelerano al ribasso, spread Btp-Bund vola a 129 punti base

di Chiara Rancati Accelerano al ribasso le Borse europee a metà seduta. Milano scivola a -0,83%, la peggiore resta Francoforte che perde oltre un punto percentuale. Prevale il clima di preoccupazione dopo le mosse di ieri della Banca centrale europea, giudicate da alcuni operatori troppo timide. Anche perché si riconferma l'impennata dell'inflazione: nell'Eurozona, dicono i dati Eurostat diffusi a fine mattinata, a ottobre ha toccato quota 4,1%, nettamente al di sopra dei target della Bce. Più rassicuranti i dati sulla crescita economica nell'Unione monetaria, che nel terzo trimestre sono sopra le attese per tutti i principali Paesi: il prodotto interno lordo è cresciuto dell'1,8% in Germania, 2,6% in Italia e 3% in Francia.Guardando ai singoli titoli, a Piazza Affari vola Eni, che guadagna oltre il 2% dopo i conti trimestrali superiori alle attese. In forte rialzo anche Exor, dopo l'accordo con il gruppo assicurativo francese Coréa per la cessione del riassicuratore PartnerRe.Sul fronte del debito sovrano, continua la corsa dello spread tra Btp e Bund tedesco, che vola a 129 punti base, con un rendimento del decennale italiano all'1,20%.