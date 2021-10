Mercati Borse europee ancora deboli, Wall Street apre in rialzo. Vola Coinbase



Condividi

Milano

di Chiara RancatiRestano deboli le Borse europee a meno di due ore dalla chiusura. Milano in lieve rialzo a +0,14%, fa un po' meglio Francoforte, mentre sono negative Londra e Parigi. Tra i settori, bene gli energetici e in particolare Enel, migliore del listino Ftse Mib con un +2,14%, spinta dalle indiscrezioni sull'intenzione del governo spagnolo di tagliare le imposte sui fornitori di energia (inclusa la sua controllata Endesa) introdotte per compensare il caro bollette.Avvio in positivo invece per Wall Street, con l'indice Dow Jones a +0,24% e il Nasdaq a +0,38%. Da segnalare in particolare il rialzo di oltre il 4% di Coinbase, società di compravendita di criptovalute, nel giorno dell'avvio delle contrattazioni negli Stati Uniti per il primo derivato basato sull'andamento dei bitcoin.Intanto, sui mercati delle materie prime continua la discesa del prezzo del petrolio, con il Brent che dopo il balzo di venerdì è in calo per la seconda seduta di fila e ritorna sotto quota 84 dollari al barile. Si conferma in contrazione anche il prezzo del gas naturale, ormai stabilmente sotto i 5 dollari per milione di unità termiche, oltre il 12% in meno rispetto al picco di giovedì scorso.